La cantante Elodie si trova in Puglia per un progetto e ha salvato otto cuccioli abbandonati, trovando a ognuno di loro una famiglia.

Elodie è molto attenta ad aiutare chi è meno fortunato, anche se si tratta di otto piccoli cuccioli abbandonati, per i quali ha contribuito a trovare una famiglia e una casa.

Elodie si trova ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia, per girare un film, e qui sono stati recuperati e curati dall’Ente nazionale Protezione Animali otto bellissimi cuccioli abbandonati. Una storia che è subito saltata all’orecchio della cantante che ha voluto aiutare per trovare a tutti loro una casa.

Strappati alla mamma e lasciati davanti al Rifugio Enpa di Ascoli Satriano, a sole poche settimane di vita, la storia di questi otto tenerissimi cuccioli risale al 13 ottobre, una storia di abbandono e di ignoranza, ma anche una storia d’amore. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha subito preso a cuore il destino di questi piccoli cuccioli, accolti nel rifugio.

Subito sono partite le ricerche per poter dare ai piccolini una famiglia dove stare e anche per trovare la mamma, Lola, che dopo qualche giorno è stata ritrovata per strada, frastornata. Elodie, trovandosi proprio nei dintorni per lavoro, è venuta a conoscenza della storia e si è rimboccata le maniche per aiutare.

La giovane cantante si è offerta di aiutare le volontarie Enpa a diffonderla, promuovendo l’adozione dei cuccioli. Grazie a questo annuncio speciale e ai suoi milioni di follower, i cuccioli Mia, Asia, Nikita, Fulmen, Rocky, Epta, Stella e Tessa oggi hanno tutti una casa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG