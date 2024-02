Risposta emblematica di Elisabetta Gregoraci su Ilary Blasi e la conduzione di ‘Battiti Live’: le parole in diretta tv.

Un passaggio di testimone che è sembrato annunciato ma che, per ora, ancora non sembra essere diventato ufficiale. Stiamo parlando della conduzione di ‘Battiti Live‘ che dovrebbe passare da Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi. Peccato che proprio la prima non abbia, a detta sua, ancora ricevuto alcun tipo di conferma. In diretta tv, infatti, l’ex compagna di Flavio Briatore ha gelato tutti, compresa la collega…

Elisabetta Gregoraci, la risposta su Ilary Blasi e Battiti Live

Elisabetta Gregoraci

L’avvicendamento alla conduzione di ‘Battili Live’, il programma musicale diventato ormai super famoso anche in tv, era stato quasi ufficializzato da Pier Silvio Berlusconi che nel corso di un incontro con la stampa sui programmi del 2024 di Mediaset aveva detto: “Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento puro. Se il progetto decolla, questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Peccato che a Tv Talk, in onda su Rai 3, la Gregoraci, al timone di ‘Battiti’ ormai da tantissimi anni, abbia gelato tutti, collega Ilary compresa.

“Ilary Blasi prende il testimone da lei a Battiti Live, ha qualche consiglio da darle?”, è stata la domanda posta in tv alla bella Elisabetta.

Dal canto suo, la donna ha replicato in modo emblematico: “Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro…”.

Insomma, per il momento, quindi, quanto annunciato da Pier Silvio non sembra essere stato del tutto ufficializzato. Vedremo come andranno a finire le cose. Intanto la presentatrice è impegnatissima su Rai 2 con la conduzione di ‘Mad in Sud’, programma comico con cui divide il palco insieme al duo Gigi e Ross.

