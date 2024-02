Morto dopo una lunga malattia Giovanni Bagassi, storico attore che ha lavorato con Renato Pozzetto e Terence Hill.

Un terribile lutto ha colpito il mondo del cinema e dello spettacolo. A 50 anni, a Piacenza, è morto Giovanni Bagassi, considerato un vero bambino prodigio e protagonista di alcune commedie accanto a famosi colleghi. Inoltre aveva partecipato ad alcune pubblicità di grande successo.

Morto Giovanni Bagassi, storico attore

Nelle scorse ore è morto Giovanni Bagassi, ex attore bambino dai capelli rossi e ricci e gli occhi azzurri che negli anni Ottanta. All’epoca aveva avuto grande notorietà per alcuni ruoli in film e pubblicità insieme a volti noti del cinema e dello spettacolo.

Considerato “bambino prodigio”, in tanti lo ricordano per la sua testa ricca di riccioli rossi che incorniciavano il sorriso lentigginoso e gli occhi azzurri.

A 50 anni, dopo una lunga malattia, però, ecco il decesso. L’uomo si è spento a Piacenza dove da anni abitava e lavorava come barista di una multisala.

Nel corso della sua carriera fu protagonista di diverse commedie all’italiana di successo come ‘È arrivato mio fratello’ con Renato Pozzetto, ma anche ‘Acapulco prima spiaggia a sinistra’ con Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, e la versione del 1983 di Don Camillo con Terence Hill.

Bagassi è stato protagonista anche di pubblicità a metà e fine anni Ottanta, come quella dell’Ovomaltina, quella della Benetton o della Kodak, marchi importanti che lo avevano reso ancora più famoso. Sui social diversi utenti lo hanno ricordato con affetto attraverso alcuni post con messaggi di cordoglio.

Al momento non è dato sapere quando verranno celebrati i funerali ma sicuramente per l’uomo ci sarà un forte momento di emozione e cordoglio che, quasi certamente, avverrà a Piacenza dove, come detto, viveva e lavorava.

