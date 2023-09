Ultimo bagno della stagione per Elisabetta Gregoraci che non ha fatto mancare l’appuntamento con la foto di rito pubblicata poi sui social.

Più di una nota di amarezza nelle parole di Elisabetta Gregoraci sui social. La conduttrice di Battiti Live, infatti, ha condiviso una foto al mare, dalla Costa Azzurra, spiegando che per lei si sia trattato dell’ultimo bagno della stagione. Uno scatto che, però, ha generato qualche polemica per la didascalia da cui è stato accompagnato.

La foto di Elisabetta Gregoraci e i commenti

Elisabetta Gregoraci

Nonostante la bella Eli sia decisamente amata dal pubblico, gli haters, specie sui social, non mancano. Ed in tale ottica la lettura di qualche commento non certo positivo arrivato sotto i recenti post Instagram della donna.

In queste ore, infatti, nelle stories Instagram, la Gregoraci ha condiviso dei momenti al mare, gli ultimi della sua stagione. Il tutto accompagnato da una didascalia che, appunto, non ha entusiasmato qualcuno: “Sì, lo so, mi state invidiando”, ha scritto mostrandosi al mare in Costa Azzurra.

“Ho fatto l’ultimo bagno della stagione in pausa pranzo. Ne avevo bisogno per affrontare la mia super settimana. Grazie”. Nella storia successiva, invece, il suo pasto con dei biscotti ripieni, forse, di crema alla nocciola o cioccolato.

In tanti non hanno apprezzato la battuta sull’invidia ma, va detto, la frase della conduttrice era assolutamente priva di alcun dettaglio malizioso o antipatico. Anzi, probabilmente è lei stessa che invidia quel momento e sa che lo rimpiangerà presto visto che ora dovrà fare i conti con un altro anno di duro lavoro prima di poter tornare a godersi le vacanze.

Insomma, probabilmente la bella Elisabetta voleva solo condividere con i suoi seguaci quel pizzico di nostalgia che già si fa sentire.

Di seguito, invece, un altro post Instagram della donna sempre al mare dove mostra il suo super fisico asciutto e sempre in formissima: