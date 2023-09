In occasione di una intervista per parlare di intimità femminile, Bianca Balti si sbilancia e affronta liberamente ogni tematica scottante.

Lei è una delle modelle più conosciute nel panorama mondiale. Ecco perché il suo messaggio può essere un modo davvero importante per provare a superare certi tabù. Bianca Balti ha avuto modo di rilasciare una bella intervista a Freeda con Chilly a proposito dell’anatomia femminile, l’intimità e anche il modo in cui, da madre, ha approcciato con le sue due figlie.

Bianca Balti, l’intimità e le parole sulle figlie

“Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina”, questo il primo messaggio della Balti in modo molto diretto a tutte le donne. “Credo che il punto di forza sia l’onestà, che si parli di problematiche relazionali o di piacere sessuale. Il vero atto di ribellione e trasformativo è quello di parlare della propria esperienza senza filtri, apertamente, soprattutto per una persona come me, che ha un profilo pubblico”.

Tra le parole della modella, anche come il rapporto con la sua sfera intima sia cambiato nel tempo: “Quando ero adolescente purtroppo non parlavo con nessuno della sfera intima. Mia mamma era la peggiore in queste cose […]”.

E forse anche per questo la bella Bianca, con le sue figlie, Matilda e Mia, ha deciso di fare l’opposto e di essere molto presente anche dal punto di vista di questi temi, spesso tabù: “Alle mie figlie parlo della sfera intima. Cerco di normalizzare l’argomento, parlandone come se fosse una cosa normale. Come se parlare della vulva o della vagina fosse come parlare di un orecchio”.

“Mia, ad esempio, anche se ha solo 8 anni, sa quando io ho le mestruazioni. Sa che cosa sono, che sono una cosa normale”. E anche la figlia maggiore non deve avere problemi con sua madre: “Matilde sa benissimo di potermi chiedere qualsiasi cosa perché non c’è alcun modo di imbarazzarmi”.

Di seguito anche un post Instagram con parte dell’intervista della modella: