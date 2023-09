Fa chiarezza Vanessa Incontrada rispetto ai recenti rumors che la vorrebbero incinta. La donna ha spiegato tutto.

Una foto sui social, abbinata ad una sua recente intervista, aveva scatenato i soliti rumors di gossip che la volevano di nuovo incinta. Vanessa Incontrada, parlando a La Stampa, ha fatto il punto su tutta questa situazione che, in un certo senso, le ha dato piuttosto fastidio.

Vanessa Incontrada fa chiarezza sui rumors sulla gravidanza

“In un’intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa”, ha subito precisato la Incontrada. “Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: ‘Vanessa, ma sei incinta?’ Sono sfinita, ma non incinta“.

Il tutto pare essere iniziato dopo una foto da lei pubblicata: “Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…’ Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo”.

In chiave lavorativa, invece, ecco in arrivo una nuova fiction: “Sarà una storia più cruda dove metterò in campo un’altra parte di me”. Ma non solo: “Ho in previsione anche il film Amazon per il Natale del prossimo anno e c’è il teatro. Uno spettacolo che porto in scena da due anni: ‘Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?’ con Gabriele Pignotta attore, regista e autore; inizio a dicembre e dopo un break riparto a marzo”.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice: