Imbarazzo in esterna a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e un cavaliere. Il doppio senso sul “pesciolino” è virale.

Nuova stagione di Uomini e Donne ma “solita” Gemma Galgani. La dama del trono over è sempre protagonista e anche la recente esterna mostrata nell’ultima puntata andata in onda ha generato non poche polemiche e commenti. In modo particolare un doppio senso sul “pesciolino” del cavaliere Maurizio.

Uomini e Donne, l’esterna di Gemma e il “pesciolino”

Ha destato grande scalpore l’esterna di Gemma a Uomini e Donne andata in onda oggi, nella puntata di venerdì 15 settembre. La dama del trono over, infatti, è uscita col cavaliere Maurizio e ha dato il meglio di sé.

“Ti ho chiesto il numero perché mi avevi colpito e oggi ho sentito un incastro di intesa mentale”, ha raccontato la donna parlando in un intenso faccia a faccia con l’uomo.

Ma non solo. Commentando il look del cavaliere, la dama torinese si è spinta oltre: “Hai una rete da pesca? Sarebbe bello essere un pesciolino”, ha detto con un evidente doppio senso e un po’ imbarazzata. Pochi minuti dopo, mostrando un girasole: “Mi piace ugualmente, guarda com’è dritto”.

Successivamente, il dialogo tra i due è andato avanti e sfruttando la piscina accanto a loro, i due si sono sfidati a farsi il bagno. La donna non ha resistito e si è tuffata senza problemi ma prima ha detto: “Se lo faccio c’è il premio?”.

Insomma, sembra che tra i due il feeling ci sia. Vedremo come andrà avanti questa conoscenza…

Di seguito alcuni post su X, ex Twitter, con dei commenti dei telespettatori:

gemma: “la rete da pesca… bello, sarebbe bello essere un pesciolino… sospendiamo”#uominiedonne pic.twitter.com/0qQTD1m05W — Gemma Galgani Out Of Context (@oocgemma) September 15, 2023

Un grande bluff questo pesciolino è 🤣🤣 Gemma che fa finta di non capire . E si ritorna al trash #uominiedonne pic.twitter.com/JP6PT1npal — Gioie zuccarate (@cleoliv24) September 15, 2023