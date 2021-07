Elisabetta Gregoraci si è concessa un weekend a Gardaland in compagnia del suo bambino, Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore sono partiti per Gardaland: a svelarlo è stata la stessa showgirl, che ha postato alcune immagini dal Gardaland Hotel in cui ha alloggiato con suo figlio (nato nel 2010 dal suo amore per l’ex marito, Flavio Briatore). La showgirl si è divertita accanto a Nathan Falco e insieme a lui si è goduta alcune delle principali attrattive del parco divertimenti. “Noi e la magia”, ha scritto in un post sui social mostrando alcune immagini del tempo trascorso con suo figlio.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di concedersi un weekend madre-figlio, e insieme a Nathan Falco è stata portata (dal suo autista) nel più famoso parco divertimenti d’Italia: Gardaland. L’ex moglie di Briatore e il suo bambino hanno alloggiato nel Gardaland Hotel e a seguire si sono concessi un giro sulle principali attrattive del parco divertimenti.

La showgirl ha sempre amato trascorrere il suo tempo in compagnia di suo figlio Nathan, a cui è da sempre molto legata. Proprio per amore del bambino la Gregoraci ha lasciato anticipatamente la casa del GF Vip, raggiungendo il figlio in tempo per le vacanze di Natale.

Le confessioni sulla maternità

Elisabetta Gregoraci ha sempre dichairato di essere una madre presente e protettiva nei confronti di suo figlio Nathan Falco. Per il bene del bambino lei e Flavio Briatore si sono lasciati pacificamente, continuando a frequentarsi come una qualsiasi famiglia. “Nathan vuol dire ‘dono di Dio’. Per me i bambini sono tutti ‘dono di Dio’. Ho faticato, non è arrivato subito e quindi non potevo che chiamarlo così”, ha dichiarato lei durante la sua partecipazione al GF Vip 5.

Nonostante lei e Briatore si siano detti addio i due vivrebbero in appartamenti adiacenti proprio per consentire al figlio di trascorrere il suo tempo con entrambi. “Io e Flavio abbiamo un rapporto bellissimo anche se è vero che mi fa arrabbiare. Non è un santo come io non sono una santa. Mi fa arrabbiare quando mi fa qualche dispettuccio, quando si attacca alle piccole cose. È stato un amore ingombrante però importante”, ha dichiarato la Gregoraci al GF Vip.

