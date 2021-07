Le due star del web Valentino Bisegna e Sara Di Sturco diventeranno presto genitori, l’annuncio a sorpresa sul loro profilo Instagram con una foto davvero dolcissima!

Valentino Bisegna e Sara Di Sturco saranno presto genitori. Le due star di Instagram hanno annunciato a sorpresa il lieto evento. I due giovani hanno condiviso con gioia la notizia della gravidanza. Per chi non conoscesse questi due ragazzi possiamo dire che tutti e due hanno un seguito milionario sulle piattaforme di TikToK e YouTube e che ve li presenteremo meglio nel nostro articolo.

La sorpresa e il lieto annuncio

Di seguito il post su Instagram e l’annuncio con cui il comico Valentino Bisegna ha rivelato ai numerosi followers la lieta notizia:

“Il sogno di una vita. Diventeremo genitori. Ebbene si, avete visto bene, ed è tutto vero, quando mi si chiedeva “ cosa desideri di più al mondo?” La mia risposta era sempre “diventare papà” ed ora il mio più grande desiderio si sta avverando, con la persona che amo. Siamo giovani, forse anche un po’ folli, ma siamo pronti ad affrontare l’avventura più grande che la vita ti possa dare e l’affronteremo con tutto l’amore che può esister. Siamo tanto felici e spero lo siate anche voi che mi avete accompagnato in questi ultimi anni della mia vita. Eh sì fra un po’ di mesi diventerò Papà Bise”

Anche per Sara Di Sturco ha espresso la sua gioia:

“Ebbene si, il frutto del nostro immenso amore ha deciso di trasformarsi in un regalo grande… un regalo che non vediamo l’ora arrivi tra le nostre braccia. Non posso essere più fiera e felice di avere al mio fianco l’uomo della mia vita. Ho sempre preso le decisioni intensamente con il cuore e non potevo fare scelta migliore perché credo fortemente nel destino ed il mio è proprio questo. Spero siate felici per noi e che ci sosterrete in questa grande avventura. Quindi… beh che dire… SORPRESA!“