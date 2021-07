All’età di 57 anni si è spento il rapper Biz Markie. L’artista era diventato un’icona negli anni Novanta grazie al brano Just a Friend.

Si è spento all’età di 57 anni il rapper, deejay e produttore americano Biz Markie. Al momento non sono state ancora comunicate le cause del decesso dai familiari o comunque da persone vicine al musicista. A ogni modo, era risaputo che lottava da tempo con alcune complicazioni di salute dettate dalle conseguenze del diabete di tipo 2, da cui era affetto da oltre un anno.

Biz Markie: annunciata la scomparsa

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.instagram.com/officialbizmarkie/

Uno dei brani più memorabili di Biz Markie fu Just a Friend che, nel 1989, divenne una hit internazionale, consacrandolo come uno dei maggiori esponenti della scena rap degli anni Novanta. La popolarità fu talmente divampante da condurlo anche sul set, scritturato in film quali Man in Black II con Will Smith e Tommy Lee Jones, così come in serie tv.

Ricoverato per problemi di salute

Biz Markie, al secolo Marcel Theo Hall, ha inciso vari successi, tra cui Chinese Food e Pickin’ Boogers. A ricordarne la prolifica attività nel giorno della triste notizia il sindaco di New York, Bill de Blasio: “Stiamo piangendo un vero figlio di Harlem. Biz Markie ha messo l’hip hop a testa in giù e ha portato quel senso dell’umorismo newyorchese al pubblico di tutto il mondo”.

Secondo quanto riportato dalla testata TMZ il decesso sarebbe sopraggiunto nel tardo pomeriggio di venerdì 16 luglio, alle 18.25, in ospedale. Accanto l’artista aveva la moglie Tara Hall, che lo ha accompagnato fino alla fine. La scorsa estate aveva subito un ricovero per via di qualche problema di salute e in tale occasione emerse l’indiscrezione, poi prontamente smentita, che l’artista fosse in coma.

Non appena è stata diffusa la notizia della scomparsa di Biz Marie, appena 57enne, uno degli agenti ha diramato il seguente messaggio di cordoglio: “Siamo grati per le numerose chiamate e preghiere di sostegno che abbiamo ricevuto in questo momento difficile, Biz ha creato un’eredità artistica che sarà celebrata per sempre dai suoi colleghi del settore e dai suoi amati fan le cui vita è stato in grado di toccare attraverso la musica, per oltre 35 anni. Lascia una moglie, molti membri della famiglia e amici intimi a cui mancheranno la sua vivace personalità, e le frequenti battute”.