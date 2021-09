Lo scontro è avvenuto sul Tappeto Rosso della Mostra di Venezia. Cosa è successo?

A quanto pare, a perdere le staffe questa volta è stata la chiacchierata showgirl Elisabetta Gregoraci. Appena arrivata sul Red Carpet della celebre Mostra, come di consuetudine ha dedicato alcuni momenti ai fotografi per gli scatti, scegliendo di accontentare anche i suoi fan che chiedevano una foto insieme a lei.

Tuttavia, non tutto va per il verso giusto. Infatti, in un video sui social dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, vediamo la conduttrice rispondere in malo modo ad una sua ammiratrice. Ma cosa è successo? A quanto pare, si sarebbe stranita dalla richiesta della signora: “Fai le cose giuste però eh”. Seccata, Elisabetta Gregoraci le avrebbe risposto a tono dicendo: “Ma cosa vuole?“.

Cosa ne pensate? Avreste reagito anche voi così o avreste mantenuto la calma?

Guardiamo il video insieme: