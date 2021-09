Pubblicata su Instagram una foto che ritrae la celebrity in dolce attesa.

Nulla può impedire a Kylie Jenner di ricordare a tutti chi è lei e quanto sia affascinante, nemmeno la gravidanza. E nessuno può fare a meno di parlare di lei, soprattutto dopo il suo ultimo post di Instagram. La famosa imprenditrice ha infatti pubblicato sul social una foto che la ritrae in una posa sensuale e in una lingerie. Indossa precisamente una vestaglia, sottoveste e tacchi che farebbero girare la testa a chiunque.

Non manca tuttavia un particolare tenero, ossia il suo pancione, che vediamo in modo chiaro per la prima volta sui social. La donna sta aspettando un figlio dal compagno Travis Scott, artista musicale statunitense. Dopo averci nuovamente folgorato con la sua bellezza e la sua creatività, non possiamo fare altro che augurare a Kylie Jenner una bellissima esperienza come mamma!

