La cantante, presto al timone di un programma domenicale su Canale 5, puntualizza di stimare molto la presentatrice e che, dunque, non sussiste rivalità tra loro.

Da domenica 19 settembre alle 15.30 vedremo l’amatissima Anna Tatangelo in una veste del tutto nuova: la cantante, infatti, condurrà su Canale 5 la trasmissione Scene da un Matrimonio, già conosciuta in quanto andava già in onda negli anni ’90 con Davide Mengacci, ma con un format rivisitato.

Essendo una trasmissione prevista a chiusura della settimana, in molti hanno avanzato che il programma della Tatangelo, unito a quello di Silvia Toffanin avesse soppiantato la canonica domenica della D’Urso, da anni considerata la “signora” del palinsesto durante il weekend.

A tal proposito, proprio la Tatangelo ha chiarito in un’intervista al Corriere della Sera: “Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante”, ha affermato. Inoltre, ha subito precisato di non dar vita a confronti inutili e senza fondamenta: “Io faccio una cosa totalmente differente. Barbara ed io veniamo da due mondi diversi. I confronti non hanno senso. Credo sia corretto, prima di dare un giudizio, vedere il programma. Lo so bene io che vengo da pregiudizi musicali e ho sempre detto: “prima di criticare, i dischi vanno ascoltati”.

Decisamente modesta e professionale… queste sono le giuste basi per cominciare una sfida sicuramente impegnativa, ma allo stesso tempo intrigante e altamente formativa!

Dunque in bocca al lupo ad Anna Tatangelo per questa nuova esperienza! Voi come la vedete nei panni di conduttrice?