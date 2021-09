La showgirl riposta la foto romantica pubblicata dal compagno Brian Perri.

Da sempre, Elisabetta Canalis condivide con i suoi follower sui social i momenti più importanti della sua vita. Questa volta, in occasione del suo 43esimo compleanno, la showgirl riposta una foto già pubblicata su Instagram dal marito Brian Perri, con tanto di dedica inclusa: “Buon compleanno, amore mio!”.

Lo scatto del tenero bacio coppia, felicemente unita in matrimonio dal 2014, ha fatto letteralmente impazzire i fan di Elisabetta Canalis: il post in pochissime ore ha già raggiunto quasi i 40.000 likes! E non mancano tra i commenti gli auguri da altre celebrità, come l’attrice Maria Pia Calzone.

Non possiamo fare altro che gioire della felicità della coppia e di augurare buon compleanno alla nostra amata ex-velina! Vi lasciamo guardare la foto, vi piace?