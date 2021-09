Ad oggi l’ex tronista decide di raccontare la sua versione dei fatti. Ma come stanno realmente le cose?

Il giovane Luca Onestini è attualmente impegnato nella realizzazione di un nuovo reality show spagnolo Secret Story, tuttavia ci dedica una parte del suo tempo per dichiarare cosa sia successo con la sua ex compagna, la modella Ivana Mrázová. Stando alla sua versione dei fatti, non è stato lui a decidere di interrompere la relazione: “Mi ha lasciato lei. Si, sono triste. Certo non sto bene, è normale stare così dopo tanto tempo, ma bisogna tirare avanti“.

In più, dichiara di non sapere quale sia stata la ragione per cui la ragazza abbia preso questa decisione: “Perché mi ha lasciato? Bisogna chiederlo a lei. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha lanciato nessuna accusa“. Anche se, aggiunge: “però sono successe tante cose…”. Secondo voi Luca Onestini ci sta nascondendo qualcosa? Ascolteremo mai la versione della sua ex fiamma?