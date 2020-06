Torna Elisa di Rivombrosa: ecco le location della serie TV

Elisa di Rivombrosa è stata una della serie TV italiane di maggiore successo dei primi anni 2000: ecco dove si trovano il castello e le altre location.

Quando ancora le serie Tv non erano così di moda e la produzione non era ricca come quella attuale, Elisa di Rivombrosa seppe appassionare milioni di italiani: nei primi anni 2000 è stata una delle serie più amate del nostro Paese, capace di vincere numerosi premi. Da sabato 20 giugno, Canale 5 ripropone le varie puntate (l’appuntamento è al pomeriggio, alle ore 14). Vediamo ora quali sono le location nei quali sono stati girati gli episodi delle due stagioni di Elisa di Rivombrosa.

Elisa di Rivombrosa: le location della serie TV

Il castello di Rivombrosa, che fa da sfondo alla storia, è in realtà il Castello Ducale di Agliè, in provincia di Torino. Il titolo della serie TV, Elisa di Rivombrosa, deriva da un sentiero situato nei pressi del castello, che è chiamato dagli abitanti del luogo “Riva Ombrosa”. Dal nomignolo di questo sentiero i produttori hanno ideato il nome Rivombrosa.

VITTORIA PUCCINI

Nella seconda stagione attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono invece spostati dal Piemonte alla Puglia: come location delle riprese è stata infatti scelta la città di Otranto.

Elisa di Rivombrosa: il cast della serie TV

Come anche il titolo suggerisce, la grande protagonista della serie TV è la contessa Elisa di Rivombrosa, interpretata da Vittoria Puccini. Alessandro Preziosi interpreta invece il conte Fabrizio Ristori di Rivombrosa.

Nel cast della serie TV ci sono poi anche Antonella Fattori, Jane Alexander, Antonio Cupo, Cesare Bocci, Kaspar Capparoni, Linda Batista, Pierluigi Coppola, Luca Ward, Francesca Rettondini, Eleonora Mazzoni, Emanuela Garuccio, Antonino Iuorio. L’ideatrice e regista di Elisa di Rivombrosa è Cinzia TH Turrini.

