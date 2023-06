In occasione del suo nuovo Album, Elettra Lamborghini si è raccontata in un’intervista, parlando della sua carriera e dei sogni per il futuro.

Venerdì 2 giugno esce il secondo Album di Elettra Lamborghini “Elettraton“, dopo tre anni dal suo primo album Twerking Queen. Per l’occasione, la cantante è stata intervistata da FanPage. Ha raccontato diverse curiosità sulla sua carriera, sulla sua musica, e sui suoi sogni per il futuro.

Elettra Lamborghini, l’intervista

Si chiama “Elettraton” ed è il nuovo album di Elettra Lamborghini in uscita il 2 giugno. La cantante torna nel panorama della musica italiana dopo tre anni dal suo primo album. A FanPage, ha raccontato le emozioni che sta provando in questo periodo: “Sono molto emozionata e non lo dico tanto per, sto in ansia e sento di avere addosso moltissima pressione. Ho un singolo fortissimo, ma quest’estate usciranno un sacco di brani estivi, quindi ho un po’ paura. Dall’altra parte, sono entusiasta“.

Proprio il 2 giugno la cantante inizierà il suo tour in giro per l’Italia per promuovere il disco ed è più emozionata che mai: “Spero di strappare un sorriso alle persone che verranno. Sono una persona che cerca di dedicare tempo, anche un minuto, alle persone che sono in coda solo per me. Un momento di energia positiva e leggerezza”.

Elettra Lamborghini ha anche parlato di due grandi sogni nel cassetto per il futuro, anche se per il momento vuole concentrarsi sulla sua musica: “Per adesso preferisco focalizzarmi sulla mia carriera musicale, ma un giorno vorrei presentare il Festival di Sanremo. Con calma, ma punto alle stelle. Dal punto di vista personale? Sicuramente diventare mamma, ma è ancora presto”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG