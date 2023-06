Gigi D’Alessio è da sempre molto riservato ma durante il concerto Gigi – Uno come te ha voluto dedicare un messaggio romantico alla fidanzata.

In prima serata su Rai 1 lo scorso 1 giugno è andato in onda il concerto di Gigi D’Alessio Gigi – Uno come te, organizzato a Napoli, in Piazza Plebiscito. Tra i tanti ospiti e canzoni, non è passata inosservata dai fan una dedica romantica da parte del cantante alla sua fidanzata. Ecco cosa le ha detto.

Gigi D’Alessio, la dedica alla fidanzata Denise Esposito

Il cantante napoletano è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma durante il concerto di ieri sera si è leggermente sbilanciato. Ha dedicato il brano Si te sapesse dicere, alla fidanzata. “Ho scritto una canzone dedicata alla persona che amo, ma le canzoni sono di tutti e ora è un po’ anche vostra”.

Il cantante non ha fatto il nome della fidanzata Denise Esposito, 26 anni più giovane di lui, ma è ovvio e implicito che si riferisse a lei. Una dedica molto importante considerando il fatto che è stata fatta su un palco di fronte a migliaia di persone e trasmessa in prima serata su Rai1.

Denise Esposito e Gigi D’alessio si sono conosciuti a Capri nel 2020 e hanno ufficializzato la loro relazione nel periodo sotto Natale dello stesso anno. Nel 2021 è nato il loro primo figlio Francesco, il quinto per il cantante napoletano.

