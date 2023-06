Andrea Dal Corso e Teresa Langella hanno dovuto dire addio ad una persona cara: l’annuncio sui social e il messaggi dai fans.

Andrea Dal Corso ha dovuto dire addio all’amato nonno Franco. A dare l’annuncio è stato lui stesso sul suo profilo Instagram, condividendo un ultimo saluto e un messaggio verso i fan che gli sono stati vicino. Anche Teresa Langella ha condiviso un messaggio rivolto all’accaduto.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, il grave lutto

Ieri 1 giugno Andrea Dal Corso, volto noto per aver partecipato a Uomini e Donne, ha voluto condividere con i suoi followers un ultimo messaggio verso suo nonno Franco, da poco scomparso. “Ciao Nonno Franco”, ha scritto in una storia, per poi ringraziare tutti i fans che gli hanno fatto le condoglianze. “Grazie a tutti per le consigliante…per quanto si possa pensare di essere preparati, non lo si è mai abbastanza“, ha scritto in un altro post.

Dopo poco, un altro messaggio: “Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze dei nostri ricordi… secondo me stai ridendo anche ora!“.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella

Anche Teresa Langella, compagna e futura moglie di Dal Corso, ha scritto un messaggio per ricordare nonno Franco, una figura importante nella vita di tutta la loro famiglia: “Ciao nonno Franco. Tu che dal non avere niente ti sei creato tutto. La tua famiglia, una casa in cui crescere i tutti figli, la tua dolce Isa che hai tanto amato. Sei stato un grande Uomo, un lavoratore legato ai valori e dedito alla famiglia. Non saremo mai pronti a lasciare la mano di un Nonno.

Ha poi continuato scrivendo: “Era il 16 maggio… e il nostro “ultimo” saluto è stato il tuo pollice in su che ci rassicurava. Ti terrò stretto nel mio cuore nello stesso modo in cui tenevi stretta la ia mano quel giorno. Ti voglio bene… te ne vorrò per sempre”.

Infine, ha voluto condividere un pensiero rivolto ai suoi nonni: “E mentre sono in viaggio penso che: non vedo l’ora di correre a casa per poter riabbracciare forte i miei Nonni… Ricordo che un giorno dissi al mio nonno paterno: non vedo l’ora tu abbia tra le braccia il tuo nipotino ma tu promettimi di tornare a stare bene… e lui quella promessa l’ha mantenuta. Adesso vorrei solo essere in tempo per riuscire a mantenere la mia. I nostri nonni…dovrebbero essere eterni“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG