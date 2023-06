Attaccata da haters e non solo, Micol Olivieri ha sbottato sui social raccontando tanti messaggi “maschilisti” ricevuti.

Dopo aver detto la sua come tanti altri vip sulla terribile morte di Giulia Tramontano mandando un suo messaggio di solidarietà, Micol Olivieri, nota attrice, ed ex volto dei Cesaroni, ha rivelato di aver ricevuto, non solo ora ma anche in passato, tantissimi messaggi terribili da parte di persone, uomini per lo più, che la “umiliano” e “sminuiscono”.

Micol Olivieri shock: lo sfogo su Instagram

Micol Olivieri

“Viviamo in una società totalmente maschilista. Se vi dovessi far leggere i messaggi che mi sono arrivati oggi da parte di uomini che mi umiliano solo perché ho sbagliato un termine vi verrebbe tanta rabbia. La verità è che siamo tutti ipocriti, condanniamo i gesti estremi ma non ci occupiamo di sradicare il patriarcato”, ha scritto in una storia Instagram su sfondo nero la donna.

Micol ha poi raccontato a voce quanto vissuto in queste ultime ore: “Oggi mi sono ritrovata ad avere a che fare con i maschietti che nel 2023 ancora pensano che una donna non possa permettersi di parlare di calcio. Loro vogliono che io pensi solo alla skincare, alle barrette energetiche e alle maschere. Hanno anche detto che a stento io conosco l’italiano e che ogni volta che scrivo c’è un errore. Tutto questo perché mi sono permessa di parlare di calcio”.

L’attrice ha spiegato di essere rimasta molto colpita, in negativa, da tutto questo: “Una donna ha ancora degli argomenti tabù, come per esempio quello del calcio. E quindi, secondo gli uomini, una donna dovrebbe limitarsi a lavare i piatti o farsi una maschera. Mi hanno detto che sono una ‘qualunquista da due soldi’”.

E ancora: “Il sottoufficiale della Marina che mi è venuto ad insultare dicendomi ‘rimettiti al tuo posto e fai le cose da donna’. Non ti permettere. Questa cosa mi fa venire i brividi. Purtroppo ci sono ancora uomini che la pensano così”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’attrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG