Torna a parlare di Giorgia Meloni e dei diritti LGBTQ+ Arisa che sui social ha fatto chiarezza sul suo pensiero dopo le polemiche.

Una recente intervista a La Confessione, programma sul Nove, aveva generato non poche critiche nei suoi confronti. Ecco perché Arisa ha sentito la necessità di chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni su Giorgia Meloni e i diritti della comunità LGBTQ+. Su Instagram, com una serie di stories, l’artista ha riformulato il suo pensiero.

Arisa e le parole su Giorgia Meloni

Arisa

“Oggi sono arrivata a leggere che sono il nemico numero uno della comunità. Ma non vi sembra un po’ troppo? Non vi sembra che qualcuno sta montando la panna per prepararci un dolce amaro? Io non sono il nemico numero uno della comunità e non potrei mai esserlo. Ho fatto solo un’intervista sfortunata e che non mi aspettavo […]”. Sono state queste le premesse di Arisa nelle sue stories Instagram per riprendere la polemica dopo la sua intervista.

“Ho detto confusamente quello che penso. Ribadisco, a me piace la Meloni, perché è stata una donna capace di raggiungere traguardi mai raggiunti da nessuno prima. […]”.

Entrando poi nel dettaglio dei diritti LGBTQ+: “Molti di voi hanno letto solo il titolo del giornale, ma non hanno visto l’intervista. Io alla domanda se sono a favore dei matrimoni e all’adozione per i gay ho detto di sì. Anzi chiedo al governo di facilitare le pratiche di adozione per tutti. Siamo tutti uguali e con chi vogliamo fare una famiglia sono fatti nostri. Il mio sogno è che Giorgia Meloni sia al Pride per ascoltarvi e capire le vostre ragioni e concedervi e concederci i diritti. Anche per lei sarebbe più semplice amministrare uno stato di persone felice. L’amore poi non è mi un problema. Io vi voglio bene e tanto”.

Infine, accompagnando anche un post poi pubblicato, la cantante ha concluso: “La verità e la correttezza secondo me sono caratteristiche che riguardano ragionamenti che filano come li metti li metti, e chi vuole capire può sempre semplicemente domandare. Con immutato amor proprio. Firmato, Arisa, Rosalba Pippa”.

Di seguito anche un post Instagram della cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG