Una splendida notizia arriva per i fan di Uomini e Donne, un noto ex volto ha annunciato di essere in dolce attesa. Di chi si tratta.

Quando era stata a Uomini e Donne era stata corteggiatrice e scelta. Ma le cose, evidentemente, non erano destinate ad andare nel verso giusto dato che adesso, la ragazza è felicemente innamorata e presto diventerà mamma per la prima volta. In queste ore il bellissimo annuncio. Vediamo di chi si tratta

Uomini e Donne, ex volto incinta: l’annuncio

Maria de Filippi

In molti la ricordano a Uomini e Donne per essere stata la scelta di Luigi Mastroianni con cui, però, le cose non sono andate bene. ora Irene Capuano è felicemente innamorata, dal 2020, di Christian Galella con cui presto darà vita ad una bellissima famiglia.

La coppia ha annunciato che presto daranno il benvenuto ad un bambino (o bambina). “Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo. Io già ti amo così tanto piccolo/a scricciolo/a. E nel modo più semplice (mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata”.

Sono state queste le dolci parole che accompagnano un video molto tenero sulla dolce attesa.

Di seguito anche l’annuncio con una breve clip video pubblicata in un post Instagram:

