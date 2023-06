Un’ex vippona ha commentato la recente rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e ha poi parlato a chi ritiene che i prossimi saranno i donnalisi.

La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è arrivata al capolinea qualche giorno fa. La coppia ha deciso di lasciarsi nonostante la loro storia d’amore sembrasse destinata a durare. Nelle ultime ore sono moltissimi i commenti riguardo alla loro rottura e anche un’ex vippona ha voluto dire la sua.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi dice la sua sulla rottura tra Oriana e Dal Moro

La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, non ha resistito a lungo dopo la fine del programma. La coppia ha infatti recentemente annunciato la rottura, scatenando diversi commenti in rete.

Tra le personalità che hanno voluto commentare la rottura c’è l’ex vippona Elenoire Ferruzzi, che non ci va leggera e ha scritto su un post di Instagram: “E quindi? Dove sono tutti gli invasati ora? Ahahahah. Sono spariti tutti in una bolla di sapone come le storie d’amore mai esistite su cui hanno idealizzato la loro triste esistenza”.

Elenoire Ferruzzi non ha mai fatto segreto di dubitare di gran parte delle coppie che si sono formate al GF Vip: “Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono coppie spinte e false. Credo solo alla coppia: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria perché li ho visti nascere”, aveva detto in un’intervista qualche tempo fa. E oggi torna a ripetere ciò in cui crede. Ad un commento che insinua che i prossimi saranno i Donnalisi, infatti, risponde così: “No, loro sono gli unici veri, credimi”.

