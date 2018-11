Elettra Lamborghini esce allo scoperto col nuovo fidanzato!

Su Instagram Elettra Lamborghini ha confessato ai fan di essersi innamorata: il fortunato è Afrojack, all’anagrafe Nick Van De Wall.

Elettra Lamborghini ha rivelato ai fan dei social di aver trovato l’amore nel fascinoso dj olandese Nick Van De Wall. “Spero che tutte trovino un ragazzo come lui, che mi rende felice e che mi fa sentire come una principessa ogni giorno”, ha dichiarato l’ereditiera nel suo post su Instagram, dando l’annuncio della sua nuova liaison ai fan.

Finalmente Elettra Lamborghini è uscita allo scoperto, rivelando ai fan di avere una relazione sentimentale con il dj olandese Nick Van De Wall, in arte Afrojack, e mostrando uno scatto che li ritrae insieme agli MTV Europe Music Awards:

L’ereditiera è sempre stata estremamente riservata sulla propria vita privata, e intervistata a Verissimo si era sempre rifiutata di raccontare dettagli intimi sulla sua vita sentimentale:

“Se sono single? Insomma, non parlo di queste cose. L’italiano non mi fa impazzire, gli italiani sono un po’…’Ho la macchina, ho quello’ anche se non tutti. A me piacciono brutti, con la panza, che non vanno in palestra, così vogliono bene solo a me. Io mi innamoro del carattere”, aveva dichiarato al salotto di Silvia Toffanin.

Chi è Afrojack alias Nick Van De Wall: il dj che ha conquistato il cuore di Elettra

Classe 1987, Nick Van De Wall è un dj piuttosto noto in Olanda, dove è conosciuto con lo pseudonimo di Afrojack. E’ molto attivo nel panorama della musica elettronica e nel suo passato compaiono collaborazioni con artisti del calibro di Sia e David Guetta. Nel 2014 invece, è uscito il suo primo album: Forget the World. Insomma, una carriera che sembra in rapida ascesa verso il successo, sia dal punto di vista professionale che da quello… sentimentale!

