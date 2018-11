A Radio 24 Lele Mora ha riconfermato di aver avuto una relazione sentimentale con Fabrizio Corona, il quale però avrebbe sempre smentito.

L’ex potentissimo agente dei vip Lele Mora, ha lanciato nuove scioccanti dichiarazioni sulla sua presunta lovestory con l’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Ai microfoni di Radio 24 ha dichiarato: “Corona? Da Gomez ha detto di essere stato il grande amore della mia vita, ed è vero.”

E sui loro presunti rapporti carnali – sempre smentiti dallo stesso Corona – Mora è tornato a insistere che ci sarebbero stati: “Non è vero, figuriamoci. Non l’ha detto altrimenti faceva brutta figura“, ha raccontato a Radio 24.

Lele Mora e Fabrizio Corona: le rivelazioni dell’ex agente dei vip

Corona ha sempre smentito di aver avuto rapporti con Lele Mora, ma quest’ultimo non sarebbe d’accordo e ancora una volta, a Radio 24, ha dichiarato che quella con l’ex Re dei paparazzi sarebbe stata molto più di una semplice amicizia. In passato, Lele Mora raccontò di aver speso per Fabrizio Corona oltre 2 milioni di euro con i quali si sarebbe comprato 8 auto e l’appartamento a Milano.

Fabrizio Corona, ex marito di Nina Moric ed ex fidanzato della showgirl Belen Rodriguez, ha sempre smentito la liaison. Ma adesso che Mora ha confermato la sua versione, l’ex Re dei paparazzi replicherà?

Lele Mora e Corona: come sono i rapporti oggi?

Dopo le rispettive detenzioni ed uscite dal carcere, i due si sono incontrati per la prima volta dopo molti anni lo scorso luglio, e proprio Mora aveva postato uno scatto del loro abbraccio su Instagram accanto al quale aveva scritto: “Un abbraccio dice più di mille parole.” Corona, dal canto suo, aveva raccontato a La Confessione di non provare più ammirazione per il suo mentore: “Per lui io sono stato il più grande amore della sua vita, perché sono stato l’unico che non ha mai avuto”, aveva detto.