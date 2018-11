Tina Cipollari shock: ha tirato i capelli a Gemma Galgani!

A Uomini e Donne si è scatenata l’ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

L’ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne, sarebbe quasi degenerata in una vera e propria rissa: l’opinionista ha messo una mano sul viso della collega e le ha tirato i capelli, inveendo contro di lei con minacce e insulti.“Voglio darle uno schiaffo in faccia”, ha detto Tina Cipollari, mentre Maria De Filippi la spingeva lontano dalla dama del trono over.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: la lite a Uomini e Donne

L’ultima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha avuto inizio quando l’opinionista ha portato in studio un fantoccio a dimensione umana, che ha messo a sedere sulla sedia della dama del trono over impedendole così di sedersi. “Tu vai a sederti sulle scale, in mezzo al pubblico”, ha detto Tina Cipollari a Gemma Galgani, come visibile dal video che sta facendo in queste ore il giro del web:

Alle richieste di Gemma di potersi sedere, Tina Cipollari ha iniziato a inveirle contro portandole le mani ai capelli, ma ben presto è intervenuta Maria De Filippi a sedare la lite, visibilmente divertita dal comportamento di Tina Cipollari.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: scontri continui a Uomini e Donne

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corra buon sangue è cosa nota. Recentemente la dama del trono over aveva avuto un attacco di panico in studio dopo l’ennesima lite con l’opinionista, ed era stato necessario l’intervento di un medico. Su Instagram Tina Cipollari non ha commentato la lite con la collega, né le ha chiesto scusa, ma sui social sono in tanti ad aver espresso la loro solidarietà nei confronti di Gemma Galgani.

