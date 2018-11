A Vero Il Gabbiano Giorgio Manetti è tornato a parlare della propria vita privata, confermando di non voler tornare a Uomini e Donne!

Dopo aver abbandonato Uomini e Donne per dedicarsi alla sua nuova attività di organizzazione d’eventi, Giorgio Manetti è tornato a raccontare al settimanale Vero alcuni particolari della propria vita privata, come quello di desiderare al suo fianco una donna come Maria De Filippi:

“Mi piacerebbe trovare un donna come Maria perchè per me la caratteristica principale che deve possedere una donna è la pulizia interiore ed esteriore. Ma anche la raffinatezza e la sensibilità. Per come l’ho conosciuta io, Maria è una donna determinata e sa quello che vuole”, ha dichiarato.

Giorgio Manetti: la vita privata dopo Uomini e Donne

Il Gabbiano Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne definitivamente. Una decisione che è arrivata dopo molti anni, e che ha lasciato i fan di Instagram col fiato sospeso:

“Non c’era più quell’atmosfera che c’era all’inizio, era come se fosse cambiato qualcosa. E a quel punto ho capito che era arrivato il momento di staccare, anche se con grande dispiacere. Oggi, per esempio, mi manca il bellissimo rapporto che si era creato in studio con Maria De Filippi e con la redazione, con cui ancora oggi sono in ottimi rapporti”, ha raccontato a Vero.

L’ex cavaliere del trono over ha sottolineato la sua grande ammirazione per la conduttrice di Uomini e Donne, dichiarando di provare una grande nostalgia nei suoi confronti: “Maria mi manca tanto, perché è una donna che sa anche essere umile nella sua grandezza. È eccezionale, le sarò sempre riconoscente. La trasmissione, invece, non mi manca.”

Giorgio Manetti e Gemma Galgani torneranno insieme?

Impossibile per Il Gabbiano non parlare di Gemma, la dama che ha più volte dichiarato d’amarlo e che è stata protagonista insieme a lui di una delle storie d’amore più seguite del programma. Oggi Giorgio Manetti esclude un ritorno di fiamma con Gemma Galgani, ma conferma di voler mantenere con lei un rapporto pacifico:

“Al di là di quello che è accaduto tra di noi davanti alle telecamere, fuori dagli studi è una donna cordiale e disponibile. Però non ho nessuna intenzione di intraprendere con lei un rapporto di tipo sentimentale. Detto questo, se un giorno la incontrassi di nuovo, prenderei volentieri un caffè con lei“, ha dichiarato a Vero. Gemma farà in modo d’incontrarlo ancora?

Fonte foto: https://www.instagram.com/giorgio56manetti/?hl=it