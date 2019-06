Eleonora Rocchini si è omologata a tutte le altre influencer? Secondo alcuni followers sì che non hanno gradito la sua foto su Instagram senza veli.

Eleonora Rocchini come mamma l’ha fatta. Eh sì, la fidanzata di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di condividere uno scatto davvero bollente con i suoi followers su Instagram. La Rocchini, che si trova a Mykonos per lavoro con il fidanzato Oscar Branzani si è lasciata andare ad una posa davvero osè, con cui ha attirato non solo tanti like ma anche tanti commenti negativi. Eleonora, famosa per il non avere peli sulla lingua, ha deciso inoltre di parlare anche di quanto accaduto tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Inoltre ha mandato anche un messaggio a Raffaella Mennoia, che però l’ha bloccata sui social.

Eleonora Rocchini: senza veli su Instagram

La Rocchini ha deciso di spingersi oltre. La giovane toscana, che non ha mai fatto mistero di essere una persona schietta, ha deciso di posare nuda. La foto, che in pochissimi minuti ha ottenuto tantissimi like, la ritrae a bordo piscina, di schiena, con il fondoschiena completamente scoperto. Uno scatto, inoltre, ricondiviso due volte in cui la Rocchini ha fornito, agli internauti, una versione in bianco e nero e una a colori e ha invitato i suoi followers a scegliere quale preferivano. Ai commenti negativi, inoltre, la Rocchini ha deciso di rispondere così:

Ma veramente fate? Per un co? Bello giudicare solo per un co che abbiamo tutte uguale

Eleonora Rocchini e la frecciatina a Raffaella Mennoia

Cosa c’entra Eleonora Rocchini con il caso di Angela Nasti? In realtà nulla. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e fidanzata di Oscar Branzani, però, ha deciso di intervenire sulla questione e di chiarire delle cose. In accappatoio Eleonora, che si trova a Mykonos per questioni lavorative, ha deciso di ritagliarsi un attimo di tempo per parlare un po’ di quanto accaduto a Uomini e Donne sul proprio account Instagram.

Non per fare polemica, ma mi è giunta voce di una cosa un po’ montata a Uomini e Donne e niente rimango sempre un po’ scioccata [..] Sono un po’ senza parole. Colei che gestisce il programma (che non è Maria De Filippi) che invita le persone, cioè non inviti me e Oscar che stiamo insieme da anni, però poi vi lamentate se la gente vi piglia per il c**o. Io negli ultimi anni sto vedendo solo trash

E poi conclude: