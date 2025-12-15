“Quella fallita di m****, intervista spacciatori e pu**ane”: attacco durissimo a Francesca Fagnani

Elenoire Ferruzzi attacca Belve e la conduttrice Francesca Fagnani durante una serata a Firenze: il video è virale sui social.

Dopo l’ennesima stagione di successo di Belve, anche grazie alla partecipazione di Maria De Filippi, arrivano critiche pungenti e senza filtri da parte di Elenoire Ferruzzi. L’influencer, nota per il suo stile provocatorio, ha espresso giudizi taglienti sulla conduttrice Francesca Fagnani e il format durante una recente serata a Firenze. Ecco, a seguire, cosa ha detto.

Non è la prima critica di Elenoire Ferruzzi al programma Belve

Quello di Firenze non rappresenta un episodio isolato. Già in passato, durante una serata in una nota discoteca del torinese, Elenoire Ferruzzi aveva manifestato apertamente il suo disinteresse per il format. Quando le venne chiesto “Che belva ti senti?“, domanda simbolo di Belve, la performer replicò senza mezzi termini: “Amore a me basta essere Elenoire Ferruzzi, delle Belve non me ne frega un C“.

L’ex gieffina ha avuto parole critiche anche per Perse, il format parodico ideato dal Borgo delle Perse e chiuso dopo una diffida di Rai2. In quell’occasione, scrisse sui social: “Davvero una grossa perdita. Un tentativo grottesco, un emulazione assolutamente pesante ed inutile e nemmeno divertente. Oltretutto invitando persone che non si è mai calcolato nessuno. È assolutamente giusto così che rimangano pure nel loro brodo“.

Il nuovo attacco a Belve e alla conduttrice Francesca Fagnani

Nel corso di un evento presso l’Icon, storico locale LGBT+ di Firenze, Elenoire Ferruzzi ha rilasciato dichiarazioni durissime rivolte a Belve e alla sua conduttrice Francesca Fagnani. Durante l’esibizione, ha affermato: “Belve? Quel programma di M, quella fallita di M, è un programma commerciale che fa schifo“.

Ha poi continuato attaccando gli ospiti del talk show: “Ci sono andati spacciatori, pu**ane, migno**e e onlyfanser. Per me può andare a F lei e la sua belva di M… E aspetta che devo continuare! Una volta era un programma carino!“. Il video, pubblicato su TikTok da un cliente del locale, ha raggiunto rapidamente una vasta visibilità.