Fedez torna a Sanremo con Marco Masini e il brano “Male Necessario”. Al suo fianco, la riservata fidanzata Giulia Honegger.

Non solo Tredici Pietro ha stupito Aldo Vitali per quel “tratto” ereditato da Gianni Morandi. Anche Fedez, quest’anno, ha colpito il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni per un atteggiamento profondamente diverso rispetto al passato. Il rapper milanese, infatti, è apparso sereno e sorridente durante lo scatto della copertina che riunisce tutti i big in gara al Festival di Sanremo 2025. Un cambiamento che, secondo alcuni, è legato anche alla presenza della sua nuova fidanzata, Giulia Honegger.

Il ritorno a Sanremo di Fedez con Marco Masini e un nuovo brano

Fedez è pronto a salire nuovamente sul palco dell’Ariston. Insieme a Marco Masini ha presentato un brano inedito dal titolo Male Necessario, annunciato durante la trasmissione Sarà Sanremo. La coppia artistica aveva già lasciato il segno nell’edizione precedente, esibendosi nella serata delle cover con una potente versione di Bella Stronza, uno dei momenti più commentati del Festival.

La scelta di tornare in gara con un pezzo originale rappresenta una nuova tappa nel percorso musicale del rapper. Lo stesso Aldo Vitali ha sottolineato questo cambiamento parlando della recente copertina di Tv Sorrisi e Canzoni a La Volta Buona: “Era sorridente, ha partecipato alla copertina. Era di buonumore“.

La presenza discreta della fidanzata Giulia Honegger

Durante la preparazione alla copertina per il Festival, accanto a Fedez c’era anche Giulia Honegger, la sua attuale fidanzata. Una figura riservata, che ha scelto di rimanere lontana dai riflettori, ma che non è passata inosservata.

Aldo Vitali, intervenuto a La volta buona, ha raccontato: “Credo che con lui ci fosse Giulia, la fidanzata. Lei stava tanto in disparte, ma si vede che gli porta serenità“. Per il rapper, questo Sanremo potrebbe rappresentare non solo una sfida artistica, ma anche un’occasione per mostrarsi in una nuova luce, rispetto allo scorso anno pieno di scandali.