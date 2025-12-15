Tredici Pietro, quel “tratto” ereditato da Gianni Morandi che sorprende: la rivelazione in TV

Tredici Pietro sorprende a La Volta Buona: Aldo Vitali svela una curiosa somiglianza con Gianni Morandi, che va ben oltre la voce.

Mentre tutti aspettano di ascoltare la sua “Uomo che cade” durante il Festival di Sanremo, Tredici Pietro è già al centro dell’attenzione. Nella puntata del 15 dicembre 2025 del programma “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo, è stato protagonista di un racconto curioso. Il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ha svelato alcuni retroscena legati alla copertina del Festival, soffermandosi su una somiglianza “particolare” con suo padre Gianni Morandi. Ecco, a seguire, di che cosa si tratta.

“Come il padre”: la rivelazione di Aldo Vitali su Tredici Pietro a La Volta Buona

Durante la diretta a “La Volta Buona“, Aldo Vitali ha voluto raccontare un dettaglio colto da vicino, osservando Tredici Pietro sul set fotografico della copertina del Festival. “Tredici Pietro è bravo, molto simpatico. La cosa che ho notato, visto da vicino, è che ha delle mani enormi“, ha detto.

A questa osservazione ha subito reagito Caterina Balivo, che ha aggiunto: “Come il padre“. La conduttrice ha poi sottolineato anche altri aspetti della somiglianza: “Anche le movenze, assomiglia molto al padre“. Vitali ha confermato: “Sì, ma ci somiglia tantissimo, nelle foto forse ancora di più. È proprio molto simile“. Un legame evidente non solo nel talento, ma anche nei tratti fisici che richiamano in modo sorprendente Gianni Morandi.

Le misure delle mani di Gianni Morandi rivelate dal settimanale Oggi

Le mani di Gianni Morandi, come riportato da Il Fatto Quotidiano, sono da tempo oggetto di curiosità da parte del pubblico. Simbolo della sua gestualità sul palco, sono finalmente state misurate con precisione grazie a un servizio del settimanale Oggi, con la collaborazione di Anna Dan, sua compagna.

“Da pollice a mignolo, ha un’apertura della mano di 26 centimentri (la media maschile è 22/23 cm)“, si legge nell’articolo. Una misura che gli consente di coprire 12 tasti su una tastiera di pianoforte, contro i 9/10 della media. Inoltre, “dal polso alla punta del medio, misura 23 centimetri“.

Un tratto distintivo che accompagna Morandi da decenni nella sua carriera e che ora, secondo quanto raccontato in tv, sembra essere stato ereditato anche dal figlio Tredici Pietro.