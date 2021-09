Sul profilo Instagram del Grande Fratello è stata pubblicata la clip introduttiva della nuova concorrente.

Poche ore fa sul famoso social è apparso il video di presentazione della futura concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, la showgirl Soleil Stasi. La ragazza decide di mostrarsi assolutamente sicura di sé, sorridente e allegra: ci travolgono infatti la sua risata spensierata e i diversi e divertenti tentativi di registrazione della clip.

Tuttavia, c’è una frase molto seria che l’influencer pronuncia e che non possiamo fare a meno di notare: “Sono super single e non credo proprio di trovare l’amore in casa“. Riuscirà Soleil Stasi a mantener fede alle sue parole? Oppure verrà colpita inaspettatamente dalla freccia di Cupido? Beh, non ci resta che seguire il Grande Fratello e scoprirlo!

Vi piace Soleil Stasi? Secondo voi che sorprese avrà nella casa? Intanto vi lasciamo guardare la clip.