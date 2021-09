Su Rai 2 arriva L’ispettore Coliandro 8: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su questa stagione della serie TV.

Sono trascorsi tre anni da quando in TV sono andati in onda gli episodi della settima stagione de L’ispettore Coliandro: il celebre e amato personaggio interpretato da Giampaolo Morelli nel 2021 torna con nuovi episodi, quelli dell’ottava stagione. Ancora una volta è la città di Bologna la location principale dove sono state girate e ambientate le varie indagini dell’eccentrico agente di polizia: a proposito de L’ispettore Coliandro 8, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

L’ispettore Coliandro 8: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, è ovviamente sempre Giampaolo Morelli a vestire i panni del protagonista della serie TV, per l’appunto proprio l’ispettore Coliandro.

Giampaolo Morelli

Nel cast de L’ispettore Coliandro 8 troviamo poi anche Veronika Logan nei panni del sostituto procuratore Longhi, Massimiliano Bruno in quelli dell’ispettore Borromini, Paolo Sassanelli è invece l’ispettore Gamberini. E poi ci sono Benedetta Cimatti interpreta la parte del sovrintendente Buffarini, Alessandro Rossi è il commissario De Zan.

Infine, il cast principale della serie TV è completato da Caterina Silva e Luisella Notari, nei panni dell’ispettore Bertaccini e del viderigente Paffoni.

L’ispettore Coliandro 8: quando inizia

Quando inizia L’ispettore Coliandro 8? L’uscita in TV delle nuove puntate della serie TV è in programma mercoledì 15 settembre. In totale sono quattro le puntate che compongono questa stagione e ogni settimana, sempre di mercoledì sera in prima serata (a partire dalle ore 21.25 circa), ne va in onda una diversa.

Dove guardare L’ispettore Coliandro 8? Ovviamente sempre su Rai 2, la rete che ha trasmesso la serie TV con protagonista Giampaolo Morelli sin dalla prima stagione.

L’ispettore Coliandro 8: la trama della serie TV

In questa stagione vedremo il protagonista dover indagare in particolare su alcuni traffici di droga internazionali, non a caso tra le location de L’ispettore Coliandro 8 c’è anche l’aeroporto di Bologna. Come detto in precedenza, gli episodi sono in totale quattro, questi i titoli: Intrigo maltese, Kabir Bedi, Il tesoro nascosto e Il fantasma.