Adriana Volpe potrebbe avere una lunga carriera assicurata in Mediaset, secondo le indiscrezioni di Novella 2000.

Secondo il settimanale Novella 2000, non è un caso che la bella Adriana Volpe sia stata scelta come opinionista del Grande Fratello Vip 6 ,dopo la sua partecipazione al reality. Ci sarebbe una trattativa che lega la conduttrice a doppio filo con Mediaset. Ecco i retroscena.

Adriana Volpe al GF Vip è solo l’inizio: “Il contratto lo ha firmato con Mediaset”

Adriana Volpe sta per sedersi sul “trono” da opinionista ma secondo Novella 2000, la conduttrice non avrebbe firmato un contratto con il GF, ma direttamente con Mediaset: “Il fatto che Mediaset punta molto su Adriana Volpe sarebbe anche confermato dalla voce che avrebbe firmato un contratto direttamente con la rete, e non con la trasmissione. Segno che ci sono altri progetti che la riguardano, oltre alla partecipazione al reality show. “

Secondo queste indiscrezioni, la Volpe avrebbe una carriera assicurata a Mediaset anche dopo l’esperienza al Gf, continuando la collaborazione con la rete. Probabilmente, l’opinionista lavorerà in altri programmi successivamente ma, attualmente, queste informazioni non sono state confermate dall’interessata.