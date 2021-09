Il giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta, è tra i concorrenti della nuova edizione del GF Vip. La figlia Guendalina: “Sono terrorizzata”.

Amedeo Goria è il concorrente che non ti aspetti. Il giornalista, con la consueta professionalità, si è presentato alle telecamere del GF Vip come se stesse conducendo una diretta sportiva. A quanto pare Goria, ormai in pensione, ha deciso di seguire le orme della ex moglie e della figlia Guendalina nella casa più spiata d’Italia.

Con la consueta compostezza Amedeo Goria, vestito con una sobria polo rossa, ha risposto alle domande di presentazione del GF Vip.

Competitivo, ma un po’ antiquato

“Sono abbastanza competitivo,” ha rivelato “quando mi butto in un gioco provo ad andare avanti a ogni costo.” Ma poi si placa: “Il discorso della vittoria non mi tocca, ho già tagliato tanti traguardi nella mia vita.”

Riguardo al suo rapporto con il mondo digital e i social network, Goria ammette i propri i limiti: “Uso i social, ma mi faccio aiutare, perché da solo non sono capace. Non raggiungo il numero di followers che vorrei. Sono abbastanza antiquato.”

Infine Amedeo Goria ricorda con una punta d’orgoglio il momento più alto della sua carriera: “Quando ho intervistato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.” Conclude soddisfatto, come un bravo scolaro che sa di aver consegnato un compito perfetto.

Di sicuro la professionalità e la competenza di Amedeo Goria faranno a pugni con l’ignoranza becera di altri concorrenti…