La metamorfosi di Pomeriggio 5 ha portato una vera e propria rivoluzione. Ora accanto a Barbara D’Urso ci saranno solo giornalisti ed esperti, fuori gli opinionisti…

Karina Cascella liquidata da Pomeriggio 5. La showgirl (classe 1980) che deve il successo al suo ruolo di opinionista in un programma Mediaset, Uomini e donne, è stata estromessa dal salotto di Barbara D’Urso proprio a causa del cambiamento di stile del programma.

Il format di Pomeriggio 5 infatti da quest’anno sarebbe stato completamente rivoluzionato con l’intento di lasciare spazio all’attualità e alla politica, evitando la parte trash della trasmissione. Quindi addio a Karina Cascella e a tanti altri “personaggi” che ormai nel salotto di Canale 5 erano di casa.

La reazione di Karina Cascella

Karina Cascella ha accusato il colpo. In molti la ricordano per le sue dure critiche e giudizi, che spesso portavano a un vero e proprio scontro con l’interlocutore. In una recente intervista l’opinionista afferma “di aver preso atto del fatto che ormai non c’è più spazio per lei”. Tuttavia la reazione di Karina non è così pacata come sembra.

La showgirl infatti non ha risparmiato una frecciatina alla D’Urso in perfetto stile Cascella: “Posso immaginare che ci siano realmente delle persone depresse.” Ha commentato riferendosi alla svolta intellettuale del programma: “Adesso sono tutti giornalisti, politici, scrittori…”

Karina ha affermato di essere pronta a dare una svolta alla sua vita. “Tanto non si può fare l’opinionista nei salotti di Barbara D’Urso per sempre. Vivere d’ospitate è un c***a” ha aggiunto, giusto per concludere con un francesismo.

Si preannuncia quindi per Karina Cascella un nuovo inizio, lontano dai riflettori. Assieme al suo nuovo fidanzato avrebbe deciso di aprire un ristorante di carne argentina a Bergamo.