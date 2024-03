Dopo la romantica proposta di fronte alla Fontana di Trevi, Paulo Dybala e Oriana Sabatini svelano i primi dettagli delle nozze.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono pronti a compiere il grande passo del matrimonio. Dopo la romantica proposta di fronte alla Fontana di Trevi, i due hanno svelato alcuni dettagli delle nozze, a partire dalla data fissata.

Il calciatore e la sua fidanzata convoleranno a nozze il 20 luglio in Sudamerica. Saranno circa trecento gli invitati alla celebrazione. Ma tanti sono i dettagli rivelati dalla Sabatini nel corso di un’intervista. Ecco che cosa ha detto.

Matrimonio Dybala Sabatini: i dettagli delle nozze

La futura moglie di Dybala ha dichiarato in un’intervista televisiva: “Mancano 4 mesi (al matrimonio che si terrà) a Dok Haras. È bellissimo, è vicino casa mia. Una mia esibizione? Non voglio cantare, voglio rilassarmi“.

Ma c’è grande agitazione per le nozze. Infatti, la modella ha raccontato: “Abbiamo definito le cose più importanti, mancano i dettagli. Non mi calmerò fino a quando non sarà tutto perfetto, sono una perfezionista. Paulo anche. Sono nervosa e stressata“.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Per quanto riguarda il luogo delle nozze e gli invitati ha detto: “Ci sposiamo qui vicino a casa mia in Argentina. Il numero degli invitati non lo abbiamo definito del tutto, né volevamo che fosse molto grande. Quel giorno è così speciale, ai matrimoni a cui sono andata ho visto i miei amici salutare persone che forse non conoscevano nemmeno. Il primo mese avevamo già la lista. Non ho invitato persone di facciata. Mia mamma vuole sapere tutti i dettagli, ci sono alcune cose che non le dico“.

Dybala e Oriana: il desiderio di allargare la famiglia

Riguardo il viaggio di nozze la modella ha dichiarato: “Non lo so, mi mette un po’ a disagio, sento che non avendo figli abbiamo già avuto lune di miele. Ci piace stare con gli amici, divertirci“.

Invece, parlando del desiderio di allargare la famiglia Oriana ha detto: “Ci piacerebbe. Tanti? Non lo so“.