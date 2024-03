Pier Silvio Berlusconi si prende una pausa dal lavoro in Mediaset e si gode una passeggiata rilassante con la famiglia a Portofino.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, si sta iniziando a gogere la vita a Portofino. Negli ultimi giorni, infatti, è stato avvistato insieme alla sua compagna Silvia Toffanin e ai loro figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina per le vie della città. Le immagini, pubblicate dal settimanale Gente, mostrano la famiglia in un raro momento di relax lontano dagli impegni lavorativi.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: la nuova vita a Portofino

La coppia, nota per la sua riservatezza, ha reso eccezionale questa apparizione pubblica, concedendo uno sguardo intimo alla loro vita familiare. Pier Silvio e Silvia hanno scelto Portofino come loro luogo di residenza quando le loro occupazioni non richiedono la loro presenza a Milano.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Infatti, proprio negli ultimi giorni sono iniziati i traslochi per trasferire la loro residenza in una villa appena ristrutturata nella pittoresca località ligure.

Pier Silvio e Silvia: un amore indissolubile

Silvia Toffanin e Pier Silvio sono una delle coppie più famose della televisione. Il loro amore è iniziato nel 2001, quando lei era una Letterina di Passaparola e lui non era ancora l’ad di Mediaset. Dopo nove anni di relazione, hanno dato il benvenuto al loro primogenito, Lorenzo Mattia, nel 2010, seguito da Sofia Valentina nel 2015. Nonostante i numerosi anni insieme, la coppia non ha mai fatto il grande passo del matrimonio.

I due hanno, inoltre, scelto di mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori e dai social media. Questo rende le rare occasioni in cui vengono avvistati insieme ancora più speciali per i fan.

Con il trasferimento imminente nella loro nuova residenza a Portofino, sembra che la coppia stia rafforzando il loro legame con questa affascinante città costiera. Resta da vedere quali altri momenti speciali la famiglia Berlusconi-Toffanin ci riserverà in futuro.