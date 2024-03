Tommaso Zorzi lancia la bomba: ha un nuovo amore. Poi rivela le cause della fine della storia con Stanzani. La confessione inaspettata.

L’ex vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, si è recentemente concesso una lunga intervista a Mario Manca su Vanity Fair, dove ha parlato apertamente della sua crescita personale durante l’ultimo anno.

Zorzi ha rivelato di aver intrapreso un percorso di introspezione dopo la fine della sua relazione con l’ex partner Tommaso Stanzani. Ma tra le inaspettate rivelazioni fatte durante l’intervista ce n’è una che ha lasciato i fan a bocca aperta: Zorzi ha un nuovo amore!

Tommaso Zorzi: la rottura con Stanzani

Nella lunga intervista, Zorzi ha affrontato il tema della rottura con Stanzani, prendendosi tutte le colpe della fine della storia d’amore. “Questa relazione è finita sicuramente per colpa mia” ha dichiarato.

Tommaso Zorzi

“Non è successo un fatto eclatante, ma senz’altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alle cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto“.

Ma adesso Tommaso è andato avanti e ha un nuovo amore.

Tommaso Zorzi ha un nuovo amore segreto

Oggi Zorzi ha voltato pagina e ha trovato di nuovo l’amore, ma stavolta non con un vip.

“Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo” rivela nell’intervista.

Sull’identità misteriosa del suo nuovo fidanzato dichiara: “È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta“.