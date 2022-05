Dopo il brutto incidente che li ha coinvolti, Massimiliano Caroletti svela qual è la condizioni attuale di Eva Henger e cosa dovrà fare nei prossimi giorni.

Un quadro clinico ancora complesso quello di Eva Henger, il cui calvario non sembra ancora finito. Il marito spiega sui social i prossimi passi che la showgirl dovrà compiere per la guarigione e sono in arrivo altre operazioni. L’incidente ha procurato alla Henger gravi fratture e il suo braccio rischiava la setticemia.

Le dichiarazioni di Massimiliano Caroletti

“Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”. Massimiliano Caroletti rivela questo a Novella 2000. La situazione per Eva Henger non è ancora finita ma dovrà sottoporsi ad altre operazioni.

Come riporta Caffeina, a parlare molto di questo caso è stata Barbara D’Urso le cui parole sono risultate allarmanti: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede. Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia“.

Nei giorni scorsi invece, il direttore di Novella aveva ricostruito l’accaduto dichiarando: “Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Sono stati salvati dalla cintura di sicurezza“.

