Dopo le sue dichiarazioni sulle donne che ha fatto scoppiare una vera e propria polemica, a difendere l’imprenditrice è intervenuta la moglie di Paolo Bonolis.

Le sue dichiarazioni sulla scelta delle donne da assumere ha scatenato una bufera mediatica. Elisabetta Franchi è stata attaccata da molti vip, dopo la sua intervista. Sonia Bruganelli si è, invece, schierata dalla parte dell’imprenditrice per una ragione specifica.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli

“Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia“. Questo il tweet di Sonia Bruganelli a favore di Elisabetta Franchi e della sua posizione sulle donne nella sua azienda.

La polemica è scoppiata dopo le dichiarazioni dell’imprenditrice, riportate da Today: “Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini“.

E ancora: “Le donne le ho messe (nell’azienda) ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano h24, questo è importante”. La reazione dei vip alle sue parole è stata molto dura, sopratutto da parte di Alessandro Gassman.

