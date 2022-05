In un divertente video che sta facendo il giro del web, la piccola Vitto sembra avere una simpatia particolare per Luis Sal: amico e collaboratore di Fedez.

Durante un pranzo la piccola di casa Ferragnez ha scoperto la prima “cotta”. Chiara Ferragni, Fedez e i presenti sono scoppiati a ridere per la tanta tenerezza. Vittoria sembra ipnotizzata dalle attenzioni di Luis Sal che comincia a giocare con lei. La reazione della piccola sta facendo il giro del web e ha fatto impazzire i fan.

La reazione di Vittoria alle attenzioni di Luis Sal

Come riporta Novella 2000: “Nel video condiviso dai Ferragnez vediamo la piccola Vittoria alle prese con la sua prima “cotta”. La figlia dell’influencer e del rapper è infatti rimasta affascinata da Luis Sal, che come sappiamo è uno dei migliori amici di Federico, nonché suo collaboratore. Nelle storie vediamo la piccola imbarazzata mentre lo youtuber le presta delle piccole attenzioni. Il momento ha naturalmente fatto divertire non solo Chiara, Federico e il resto dei presenti, ma anche il web intero.”

highlight della mattina: vittoria innamorata di luis 🫶🏻 pic.twitter.com/2rW6YmJ8OQ — she wolf (@heilouis) May 7, 2022

La piccola si imbarazza dei baci che lancia Luis e si gira in un gesto tenerissimo che in queste ore è diventato virale. L’amore è nell’aria, dunque, visto che da pochi giorni Chiara e Fedez hanno festeggiato il momento in cui hanno deciso di sposarsi. Fedez ha dedicato a sua moglie un romantico post su Instagram per l’occasione: “5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo“.

