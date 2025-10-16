Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vivono a Milano in una casa elegante, simbolo del loro amore e della nuova vita con la piccola Clara Isabel. Scopriamola insieme.

Dopo un matrimonio da favola e la nascita della loro primogenita Clara Isabel, venuta alla luce il 15 ottobre 2025, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vivono un momento di profonda felicità nella loro casa di Milano. La coppia, che si è formata nel 2017 tra le mura del Grande Fratello VIP, ha costruito un legame solido e maturo, che oggi trova la sua piena espressione in un ambiente elegante e accogliente, curato in ogni dettaglio. Diamo uno sguardo alla loro dimora.

Dove vivono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: uno sguardo alla casa

La casa milanese dei due innamorati riflette perfettamente la loro personalità: moderna, armoniosa e piena di calore.

Il salotto è il cuore della casa, caratterizzato da un grande divano grigio a L, montato personalmente da Ignazio, nonché da ampie vetrate che si affacciano su un giardino privato.

Cecilia Rodriguez

Da qui si accede a una veranda-serra arredata con gusto, dove la coppia ama trascorrere i momenti di relax. Tavolo in legno chiaro e quattro poltroncine completano l’atmosfera intima e raccolta, ideale per accogliere amici o semplicemente per godersi un po’ di tranquillità.

La cucina: ambiente dal design industriale

La cucina, ampia e dal design industriale, è una delle zone più amate della casa. Arredata con mobili scuri, un’isola centrale dal piano in corian bianco e da elettrodomestici di ultima generazione, risponde perfettamente alle esigenze di Ignazio, che ha voluto anche un rubinetto con acqua frizzante sempre fredda.

Non poteva mancare una cantina di vini in acciaio inox, omaggio alle origini trentine di Moser e alla lunga tradizione vitivinicola della sua famiglia.

Il bagno, invece, è caratterizzato da mobili in marmo, vari cassetti per il make-up e prodotti di skincare, che testimoniano, nei fatti, la passione di Cecilia per per la cura del corpo e il benessere.

La camera da letto, dai toni neutri e rilassanti, è illuminata da una grande finestra con balconcino alla francese; le pareti color tortora e un quadro di Fornasetti donano all’ambiente un tocco di classe ma con una certa discrezione.

Oggi la coppia si gode la nuova vita familiare insieme alla piccola Clara Isabel, che ha portato un’ulteriore luce nel loro elegante nido milanese: una casa che racconta, in ogni dettaglio, l’amore e la complicità che li unisce.