Occhi gonfi e occhiaie: il “trucco del cetriolo” funziona? Ecco la verità

I centrioli contro gli occhi gonfi e le occhiaie funzionano davvero o si tratta della solita leggenda metropolitana dura a morire?

Anche quanti non sono troppo esperti di trucchi di bellezza sanno che i cetrioli sono un toccasana per gli occhi gonfi e le occhiaie, ma ancora oggi ci sono diversi scettici. In molti, infatti, sostengono che questo vecchio trucco della nonna non sia altro che la solita leggenda metropolitana dura a morire. Qual è la realtà? Funziona davvero o è un ‘fake’?

Occhi gonfi e occhiaie: i cetrioli funzionano davvero?

Dopo una nottata tormentata, oppure in un periodo particolarmente stressante, o ancora al risveglio da una serata di bagordi, è normale ritrovarsi con gli occhi gonfi e le occhiaie. Le donne sono più fortunate perché riescono a coprirle, o almeno a mascherarle, con il trucco, mentre gli uomini non possono fare altro che applicare un patch ad hoc, oppure ricorrere ai rimedi naturali. Tra questi ultimi, quello più vecchio in assoluto consiglia di utilizzare semplici fettine di cetrioli, ma funzionano davvero?

La risposta è affermativa e la spiegazione è data dalle proprietà dell’ortaggio. Innanzitutto, contiene vitamina C e acido caffeico, due antiossidanti che aiutano a ridurre l’infiammazione e a proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi. Inoltre, è composto per circa il 95% da acqua, quindi è molto idratante, e ha un effetto rinfrescante. Questo ultimo permette di ridurre il gonfiore e la costrizione dei vasi sanguigni. Ciliegina sulla torta, vanta astringenti naturali che mantengono tonica l’epidermide.

Al mattino, alla sera o in qualunque altro momento della giornata, per contrastare occhi gonfi e occhiaie basta applicare una fettina di cetriolo su ogni occhio e lasciare in posa per almeno 10-15 minuti. L’ideale è distendersi in un ambiente tranquillo, chiudere gli occhi e, magari, approfittarne per fare un po’ di meditazione. In questo modo, si unisce il benessere fisico a quello mentale.

Ghiaccio con centrioli sugli occhi: il nuovo trend social

Sui social la beauty routine occhi con i cetrioli è super gettonata, ma ultimamente c’è una nuova tendenza che vale la pena approfondire. Stiamo parlando del trend che suggerisce di far ghiacciare i cubetti con un po’ di ortaggio all’interno. Questa tecnica è valida, ma sono necessarie alcune accortezze.

Il ghiaccio è piuttosto irritante per l’epidermide, a maggior ragione in una zona delicata come quella degli occhi. Pertanto, il cubetto non deve essere lasciato in posa come si fa con le fettine, ma solo fatto scivolare sulla zona perioculare.