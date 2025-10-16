Il cantautore ha scelto un luogo speciale dove ritrovare ispirazione e serenità, lontano dai riflettori e immerso nella natura: ecco dove vive Jovanotti.

È uno degli artisti più amati e seguiti d’Italia, capace di reinventarsi sempre, da anni. Dietro l’energia contagiosa di Jovanotti si nasconde – però – un animo profondamente legato alla natura e ai ritmi lenti della vita quotidiana. Non tutti sanno che, lontano dai palchi e dai riflettori, il cantautore ha scelto un luogo speciale dove ritrovare equilibrio, silenzio e ispirazione: un rifugio che rispecchia perfettamente la sua anima libera e curiosa. Ecco dove vive Lorenzo Cherubini.

Dove vive Jovanotti, uno sguardo alla casa dell’artista

Lorenzo Cherubini, conosciuto da tutti come Jovanotti, ha scelto di allontanarsi dal ritmo frenetico della città per vivere a Cortona, borgo suggestivo della Valdichiana, in provincia di Arezzo.

Questa zona, conosciuta per i suoi panorami incantevoli e l’atmosfera autenticamente toscana, rappresenta per il cantante un rifugio di pace e libertà creativa. La sua villa, immersa nella campagna, è circondata da ulivi e alberi secolari che garantiscono riservatezza e contatto diretto con la natura.

Chi segue Jovanotti sui social ha potuto sbirciare qualche piccolo assaggio della sua dimora, spesso protagonista di scatti e video pubblicati dallo stesso artista.

Gli interni rivelano una personalità vivace e cosmopolita: colori caldi, oggetti di design, tappeti orientali e strumenti musicali che convivono armoniosamente in un ambiente eclettico e accogliente.

Non manca naturalmente uno studio di registrazione, dove Jovanotti compone e sperimenta nuove melodie. Il giardino, curato nei minimi dettagli, diventa spesso luogo di ispirazione, riflettendo il legame profondo tra il musicista e gli elementi naturali che lo circondano.

Dalla Grande Mela a Cortona: ritorno alle radici

Prima di stabilirsi definitivamente in Toscana, Jovanotti ha vissuto per un periodo a New York, dove si era trasferito insieme alla moglie Francesca Valiani per permettere alla figlia Teresa di frequentare il liceo americano.

L’esperienza nella metropoli, ricca di stimoli culturali, ha influenzato molte delle sue produzioni artistiche, ma il richiamo della sua terra si è fatto presto sentire. Tornare in Valdichiana ha rappresentato per lui una scelta di vita più sostenibile, ma anche un ritorno alle origini, a quel contatto umano e naturale che la città non può offrire.