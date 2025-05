Ignazio Moser: spunta la verità sul silenzio social

Il misterioso silenzio social di Ignazio Moser, la presunta crisi con Cecilia e non solo. I veri motivi che ci sarebbero dietro.

Cosa c’è di vero nelle voci di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Al momento non è dato saperlo. Quello che, però, starebbe venendo a galla riguarderebbe l’uomo e il suo silenzio social recente, fatta eccezione per l’annuncio del bebè in arrivo. Adesso, ci sarebbe una spiegazione al “mutismo” che ha colpito Ignazio.

Ignazio Moser e la presunta crisi con Cecilia Rodriguez

Ormai da settimane si stanno rincorrendo rumors, più o meno veritieri, in merito ad un momento delicato tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia è stata data in crisi non solo sentimentale ma anche “di famiglia”. Pare, infatti, che i dissapori tra i due abbiano in qualche modo coinvolto pure la sorella dell’argentina, Belen.

Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha mai parlato di questa situazione smentendo o confermano le indiscrezioni. Quello che è certo è che Ignazio si sia allontanato dai social, almeno rispetto al passato. Dietro questa scelta, però, non ci sarebbe la presunta crisi con Chechu ma un’altra ragione.

La spiegazione sul silenzio social

“Sta affrontando un periodo difficile, ha perso uno dei suoi più cari amici, e si è allontanato temporaneamente dai social”, ha fatto sapere il Settimanale Chi citando un amico di Moser. “Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore. Qualcuno ha pensato a una crisi con Cecilia, ma non era questo il motivo. Anzi, lui e Cecilia contavano i giorni per avere la conferma che la gravidanza procedesse senza complicazioni”, si legge ancora.

Possibile che il lutto in questione riguardi la perdita di Patrick Vettori avvenuta circa un mese fa. In quella occasione, Moser lo aveva salutato scrivendo: “Ciao Fratellino”.