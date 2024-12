Dove vedere la serie TV Senna in streaming

Ecco dove vedere Senna in streaming (e gratis): è la serie TV che racconta la storia sul campione di Formula 1 brasiliano.

Ayrton Senna è stato uno dei più grandi campioni di sempre della storia della Formula 1. Il pilota brasiliano nella sua carriera ha vinto 41 gran premi, conquistato in totale 80 podi su 162 gran premi totali corsi (in pratica è andato sul podio una volta ogni due gran premi) e per tre volte si è laureato campione del mondo. Poi, l’1 maggio del 1994, mentre correva a Imola il Gran Premio di San Marino, l’incidente che gli ha stroncato la vita: la sua monoposto è uscita di strada alla curva del Tamburello ed è andata a sbattere contro una barriera di cemento. Poche ore dopo il pilota è morto all’ospedale di Bologna. La sua storia è ora stata raccontata nella serie TV Senna.

Senna: la serie TV

La serie TV Senna è uscita il 29 novembre 2024 ed è composta da sei episodi. A interpretare il ruolo di Ayrton Senna è l’attore brasiliano Gabriel Leone, nel cast della serie TV sono presenti poi anche Kaya Scodelario, Matt Nella, Arnaud Viard e Patrick Kennedy.

Ayrton Senna

Dove vedere Senna in streaming

La serie TV Senna è stata realizzata da Netflix e può essere quindi vista in streaming proprio sulla celebre piattaforma on demand. Per vedere Senna, così come ogni altro contenuto di Netflix è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Esistono tre tipi di abbonamento tra cui scegliere: Standard con pubblicità, Standard e Premium. L’abbonamento standard con pubblicità ha un costo di 6,99 euro al mese, l’abbonamento standard (senza pubblicità) costa 13,99 euro al mese mentre l’abbonamento Premium ha un costo di 19,99 euro al mese.

Ma dove si può vedere Senna in streaming gratis? Purtroppo al momento non è possibile vedere la serie TV in streaming gratis su nessuna piattaforma.