Affari Tuoi, arriva il sosia De Martino mentre Erica vince 30.000 euro

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 4 dicembre è stata Erica, la concorrente della regione Campania.

Due Stefano De Martino nello stessa puntata di Affari Tuoi? No, ma quasi. La puntata andata in onda mercoledì 4 dicembre si è aperta con la presentazione del nuovo pacchista dell’Emilia Romagna, Alec Magni Baraldi, un giovane ragazzo che oggettivamente somiglia al presentatore. “Sembra mio fratello” ha infatti commentato Stefano De Martino. A giocare è stata però la concorrente della regione Campania, Erica, che è stata accompagnata in studio dal marito Andrea.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 4 dicembre

La partita di Erica è iniziata tutto sommato bene: cinque dei primi sei pacchi aperti erano blu, l’unico rosso era però uno di quelli contenenti uno dei premi più alti, ovvero quello da 75.000 euro. La prima offerta del dottore è stata da 40.000 euro ma Erica l’ha rifiutata, considerando i tanti premi allettanti ancora in gioco.

Stefano De Martino

Nelle successive tre chiamate la concorrente ha eliminato i pacchi da 30.000 euro, 15.000 euro e 20 euro, poi ha rifiutato il cambio di pacco. Poco dopo ha invece rifiutato nuovamente un’offerta da 40.000 euro, nonostante avesse eliminato anche il pacco da 200.000 euro.

Arrivata verso la fine del gioco, Erica si è ritrovata con un solo pacco rosso, quello da 300.000 euro, e tre pacchi blu, da 50, 75 e 200 euro. L’offerta del dottore a questo punto è stata di 30.000 euro. Erica ci ha un po’ pensato ma alla fine, su suggerimento anche del marito Andrea, ha deciso di accettare l’offerta. “Io sono una sprovveduta, mi lascio prendere dal gioco e rischio sempre di vanificare tutto. Mi sono sposata, mi fido. Accetto l’assegno”, ha spiegato. Una scelta che si è rivelata corretta perché all’interno del suo pacco c’erano appena 200 euro.