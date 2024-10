Dove vedere Qui non è Hollywood in streaming: è la serie TV sul delitto di Avetrana

Ecco dove vedere in streaming Qui non è Hollywood, la serie TV che ha fatto tanto discutere sul delitto di Avetrana.

Il delitto di Avetrana è uno dei fatti di cronaca che, negli ultimi anni, ha sconvolto di più l’opinione pubblica. La vittima fu la la quindicenne Sarah Scazzi, uccisa dalla zia e dalla cugina. A sconvolgere furono soprattuto gli sviluppi della vicenda, considerante che le due parenti, Cosima Serrana e Sabrina Misseri, nei giorni precedenti al ritrovamento del corpo erano apparse spesso in TV. La storia di quanto avvenuto nel paesino della Puglia è stata raccontata nella controversa serie TV Qui non è Hollywood. Vediamo ora dove vederla in streaming e in TV.

Dove vedere Qui non è Hollywood in streaming

Qui non è Hollywood inizialmente si sarebbe dovuta chiamare Avetrana – Qui no è Hollywood, ma il nome del Paese è stato tolto dal titolo in seguito alle forti proteste che sono nate e che hanno portato anche a un iniziale stop della serie TV, che è invece uscita mercoledì 30 ottobre 2024.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

Qui non è Hollywood in streaming può essere vista in streaming su Disney Plus. Il 30 ottobre sono stati pubblicati sulla piattaforma on demand tutti e quatto gli episodi. La serie è stata anche prodotta da Disney Plus e non è quindi possibile vederle su qualche altra piattaforma streaming.

Ricordiamo che per vedere Qui non è Hollywood e qualsiasi altro contenuto presente su Disney + è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming. Non è quindi possibile vedere Qui non è Hollywood in streaming gratis.

Il costo varia a seconda dell’abbonamento mensile scelto: standard con pubblicità costa 5,99 euro al mese, standard 9,99 euro al mese, premium 13,99 al mese. Gli abbonamenti Standard e Premium possono essere fatti anche annuali al costo, rispettivamente, di 99,90 euro e 139,90 euro l’anno.