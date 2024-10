Ecco quali sono le location di Qui non Hollywood, la serie TV di Disney + che racconta il delitto di Avetrana.

Non ci sono dubbi su quale sia la serie TV che ha fatto più discutere nel 2024: Qui non è Hollywood. Basti pensare che il titolo è stato leggermente cambiato e l’uscita era stata inizialmente bloccata. La serie racconta la storia del delitto di Avetrana, uno dei fatti di cronaca nera che ha più sconvolto l’opinione pubblica in Italia: in totale sono 4 gli episodi che sono disponibili su Disney + a partire da mercoledì 30 ottobre 2024. Vediamo ora quali sono le location di Qui non è Hollywood.

Qui non è Hollywood: le location della serie TV

Nonostante la storia sia ambientata principalmente ad Avetrana, Qui non è Hollywood è stata girata in località diverse dal paese che è stato teatro della tragedia. Le location della serie TV sono comunque principalmente in Puglia e sempre in provincia di Taranto (anche Avetrana è in provincia di Taranto).

Le riprese dei quattro episodi della serie TV sono state effettuate a Marina di Lizzano, Torre Ovo e Trullo di Mare: tutti comuni pugliese in cui sono state girate le scene ambientate nel paese.

Oltre che in Puglia, Qui non è Hollywood è stato girato in parte anche nel Lazio, per la precisione ad Ardea e ad Aprilia. In questi due luoghi sono state girate le scene che sono ambientante all’interno di casa Misseri. Ad Anzio è stata invece girata la scena del pozzo.

Qui non è Hollywood: il cast della serie TV

In Qui non è Hollywood, Sarah Scazzi è interpretata da Federica Pala. A vestire i panni di Cosima Serrana è Vanessa Scalera, Michele Misseri è invece interpretato da Paolo De Vita, Giulia Perulli è invece Sabrina Misseri. Nel cast della serie TV sono inoltre presenti Immo Villa, Anna Ferzetti, Giancarlo Commare e Antonio Gerardi.